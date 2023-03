Droga e Kit del rapinatore nel Blocco B del Parco Verde (Di sabato 18 marzo 2023) Droga e kit del rapinatore trovato nel Blocco B del Parco Verde a Caivano, la scoperta durante un blitz dei Carabinieri Droga e kit del rapinatore trovato nel Blocco B del Parco Verde di Caivano. Nel mirino dei Carabinieri della locale stazione ancora la Droga. I militari hanno ispezionato l’intero complesso, sottraendo alle piazze di spaccio circa 130grammi di cocaina e 20 grammi di hashish. La “polvere bianca” era nascosta sotto la lastra di marmo di un davanzale di un finestrone. L’ispezione però ha permesso anche di trovare la somma di 1300 euro, due radio trasmittenti, una pistola artigianale e un passamontagna, tipico “kit del rapinatore”. Era tutto nascosto nel vano ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 18 marzo 2023)e kit deltrovato nelB dela Caivano, la scoperta durante un blitz dei Carabinierie kit deltrovato nelB deldi Caivano. Nel mirino dei Carabinieri della locale stazione ancora la. I militari hanno ispezionato l’intero complesso, sottraendo alle piazze di spaccio circa 130grammi di cocaina e 20 grammi di hashish. La “polvere bianca” era nascosta sotto la lastra di marmo di un davanzale di un finestrone. L’ispezione però ha permesso anche di trovare la somma di 1300 euro, due radio trasmittenti, una pistola artigianale e un passamontagna, tipico “kit del”. Era tutto nascosto nel vano ...

