Droga, coppia in manette a Pozzuoli: hashish e cocaina in casa (Di sabato 18 marzo 2023) I carabinieri della stazione di Monteruscello, insieme a quelli della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio una coppia, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, 14 di hashish e 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con la Droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L’uomo è stato ristretto nel carcere di Poggioreale, la donna è agli arresti domiciliari. Sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) I carabinieri della stazione di Monteruscello, insieme a quelli della sezione operativa dihanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio una, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di, 14 die 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con laanche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L’uomo è stato ristretto nel carcere di Poggioreale, la donna è agli arresti domiciliari. Sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : #Giugliano: cocaina e hashish in casa, i militari hanno rinvenuto 33 dosi di droga, 215 euro in contante e un bilan… - UnioneSarda : #Sardegna - Spaccio di droga a #Villamar, coppia in arresto - heyfederer : cmq la coppia lino silvia è cosi randomica mioddio la droga della sceneggiatrice - CaptanSpaulding : @Corriere Cocaina, droga di destra, va tutto bene. Non c'è problema. Sarebbe stato gravissimo se fosse stata in cr… - Alex16503063 : @ELENAGORINI2 Gli italiani stanno messi alla frutta con questa.....tempo perso.....gli effetti degli allucinogeni d… -