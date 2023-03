"Dovrebbe riflettere". Francesca Pascale al fianco della Schlein: sfregio a Meloni (Di sabato 18 marzo 2023) Tutti in piazza appassionatamente. Tutti in piazza a Milano dove oggi, sabato 18 marzo, si consuma la manifestazione contro lo stop alle registrazioni all'anagrafe comunale dei figli di coppie omosessuali. Insomma, l'ennesimo corteo contro il governo. In piazza ecco Elly Schlein, neo-segretaria del Pd, che sfila insieme al sindaco arcobaleno Beppe Sala. Ha "disertato", invece, Giuseppe Conte: per il M5s in prima linea Chiara Appendino. Per inciso, Elly Schlein è stata accolta con un'ovazione e al grido: "Elly, Elly, Elly". Già, una piazza che sta tutta con lei. Ma non solo. Perché in corteo a Milano - e lo aveva annunciato anche venerdì sera, ospite in studio a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 - c'era anche Francesca Pascale, insieme alla moglie Paola Turci. L'ex di Silvio Berlusconi, intercettata dai cronisti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Tutti in piazza appassionatamente. Tutti in piazza a Milano dove oggi, sabato 18 marzo, si consuma la manifestazione contro lo stop alle registrazioni all'anagrafe comunale dei figli di coppie omosessuali. Insomma, l'ennesimo corteo contro il governo. In piazza ecco Elly, neo-segretaria del Pd, che sfila insieme al sindaco arcobaleno Beppe Sala. Ha "disertato", invece, Giuseppe Conte: per il M5s in prima linea Chiara Appendino. Per inciso, Ellyè stata accolta con un'ovazione e al grido: "Elly, Elly, Elly". Già, una piazza che sta tutta con lei. Ma non solo. Perché in corteo a Milano - e lo aveva annunciato anche venerdì sera, ospite in studio a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 - c'era anche, insieme alla moglie Paola Turci. L'ex di Silvio Berlusconi, intercettata dai cronisti in ...

