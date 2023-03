Dove si mette l’orologio? Polso sinistro, destro o in tasca? (Di sabato 18 marzo 2023) Dove si mette l’orologio per ottenere un look perfetto? Ve lo siete mai chiesti? Tenetevi forte: la regola è che non ci sono regole, solo buonsenso e un pizzico di buongusto. E se decidete di ispirarvi ad uno stile un po’ vintage o retrò e optare per un orologio da tasca, fate molta attenzione alle catena. Siete uomini “di Polso”? Ecco Dove si mette l’orologio di solito: al Polso. In generale, comunque, quella del Polso è la risposta più comune alla domanda: “Dove si mette l’orologio”? Dopodiché, si può optare per portarlo sopra o sotto il polsino della camicia, con il quadrante rivolto verso l’esterno o l’interno del Polso, a sinistra o a ... Leggi su moltouomo (Di sabato 18 marzo 2023)siper ottenere un look perfetto? Ve lo siete mai chiesti? Tenetevi forte: la regola è che non ci sono regole, solo buonsenso e un pizzico di buongusto. E se decidete di ispirarvi ad uno stile un po’ vintage o retrò e optare per un orologio da, fate molta attenzione alle catena. Siete uomini “di”? Eccosidi solito: al. In generale, comunque, quella delè la risposta più comune alla domanda: “si”? Dopodiché, si può optare per portarlo sopra o sotto il polsino della camicia, con il quadrante rivolto verso l’esterno o l’interno del, a sinistra o a ...

