(Di sabato 18 marzo 2023) Straumann Group insieme a Laura Paini ha spiegato come tutto abbia origine dall’ostruzione delle vie aeree e svelando condizioni, sintomi e l’impatto sulla salute MILANO –8 ore a notte è un’abitudine che incide positivamente sulla salute: molti, però, lottano con difficoltà di addormentamento e risvegli notturni e precoci. Non tutti sanno che, a volte, la qualità del sonno può essere legata alla salute orale: in Italia sono 7,5 milioni le persone che soffrono di dental sleep disorders1, disturbi del sonno che si originano dalla bocca e risultano fatidiosi e invalidanti. In occasione della Giornata mondiale del sonno (17 marzo), Straumann Group – leader globale in implantologia e nelle soluzioni ortodontiche che ripristinano il sorriso e la fiducia – e la dottoressa Laura Paini, medico chirurgo specialista in odontostomatologia e ortognatodonzia, hanno messo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Dormire poco e male: ecco una possibile causa - m0jit0_ : mi sono svegliata da poco e voglio già ritornare a dormire - opzionegratuita : Sono andato a dormire poco dopo anche io - Moon4Riki : @n3yrkoi Mi è schiatt durante la notte e non si accende più e non è neanche questione del fatto che non carica perc… - zia_mare : Sono proprio i titoli che fanno piacere mentre fai colazione dopo l’ennesima notte di fila a dormire poco e di merd… -

leggi anche Vacanze last minute: come risparmiare Ma il modo per spendere di meno ènegli ... ma spostandosifuori, verso gli eleganti quartieri residenziali come Watermael - Boitsfort si ...** 4 colori da usare in camera da letto permeglio ** Emerge infine dalla ricerca che gli adulti che riferiscono dihanno maggiori probabilità di sviluppare obesità, diabete e ...Ma quando bisogna spostare in avanti le lancette dell'orologio Mancaalla notte tra sabato 25 ... bisogna fare un po' di esercizio fisico così da arrivare stanchi la sera e andare aal ...

Dormire poco e male: la colpa è (anche) dei denti Odontoiatria33

Straumann Group insieme a Laura Paini ha spiegato come tutto abbia origine dall’ostruzione delle vie aeree e svelando condizioni, sintomi e l’impatto sulla salute MILANO – Dormire 8 ore a notte è ...a seconda che abbia poco o tanto sonno O magari perché la notte entro in punta di piedi nella sua stanza, mi siedo sul pavimento e lo guardo dormire, talvolta anche russare, e in quei momenti mi ...