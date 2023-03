Dopo lo show della Meloni alla Cgil, arriva la “vendetta” di Landini: sciopero generale (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94,2% dei sì Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Una elezione ‘bulgara’ considerato che su 263 votanti quelli favorevoli sono stati 243, ma l’esito era scontato, anche se oggi, in chiusura dello storico congresso di Rimini, segnato dalla presenza del premier “di destra”, Giorgia Meloni, i toni del confronto si sono di nuovo inaspriti. E Dopo le criticatissime (da sinistra…) convergenze tra alcune delle posizioni della Meloni e quella del sindacato, Landini, nel discorso di chiusura, ha cercato di coprirsi di nuovo a sinistra. Lo show della Meloni, salutato come un successo da tutti i commentatori politici, non è piaciuto a molti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Con il 94,2% dei sì Maurizioè stato rieletto segretario. Una elezione ‘bulgara’ considerato che su 263 votanti quelli favorevoli sono stati 243, ma l’esito era scontato, anche se oggi, in chiusura dello storico congresso di Rimini, segnato dpresenza del premier “di destra”, Giorgia, i toni del confronto si sono di nuovo inaspriti. Ele criticatissime (da sinistra…) convergenze tra alcune delle posizionie quella del sindacato,, nel discorso di chiusura, ha cercato di coprirsi di nuovo a sinistra. Lo, salutato come un successo da tutti i commentatori politici, non è piaciuto a molti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaAscani : Il cdm show a #Cutro, la conferenza stampa piena di arroganza e banalità, vuota di soluzioni. Nessun omaggio ai mor… - SecolodItalia1 : Dopo lo show della Meloni alla Cgil, arriva la “vendetta” di Landini: sciopero generale - marioricciard18 : RT @stebaraz: Comunque onore a Nardella che dopo lo show di ieri si dimostra più maturo di tanti di quelli che chiedevano il cappio per que… - mazzettam2 : @dianacalibana @unchimico ma che incoerenza... Nardella ha sprecato un sacco d'acqua per il suo show e per una puli… - ireninax : RT @stebaraz: Comunque onore a Nardella che dopo lo show di ieri si dimostra più maturo di tanti di quelli che chiedevano il cappio per que… -

