“Dopo l’infarto…”. Jerry Calà ricoverato e operato al cuore, parla Mara Venier: gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 18 marzo 2023) Enorme spavento per Jerry Calà, colpito da un infarto improvviso nelle scorse ore. E ora Mara Venier ha deciso di intervenire pubblicamente, dando ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore. Quest’ultimo si trova a Napoli ed è stato prontamente ricoverato, in seguito al malore che lo ha colto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. In un primo momento erano circolate voci molto allarmanti, poi a soffermarsi sulla vicenda erano stati i suoi manager con un post su Instagram. Dunque, Dopo che Jerry Calà ha avuto l’infarto e prima che scrivesse qualcosa l’ex moglie Mara Venier, gli agenti Alex Intermite e Alexander Tempestini avevano riferito: “Lui è stato sottoposto ad un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Enorme spavento per, colpito da un infarto improvviso nelle scorse ore. E oraha deciso di intervenire pubblicamente, dando ulteriorisulle condizioni di salute dell’attore. Quest’ultimo si trova a Napoli ed è stato prontamente, in seguito al malore che lo ha colto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. In un primo momento erano circolate voci molto allarmanti, poi a soffermarsi sulla vicenda erano stati i suoi manager con un post su Instagram. Dunque,cheha avuto l’infarto e prima che scrivesse qualcosa l’ex moglie, gli agenti Alex Intermite e Alexander Tempestini avevano riferito: “Lui è stato sottoposto ad un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Malore per Jerry Calà operato al cuore dopo l'infarto: 'Condizioni buone' - maurogab1 : RT @Vince80564611: @a_meluzzi Perfetto ora si trova in ospedale dopo l’infarto….?????????????????????????????? - Open_gol : L'attore è ricoverato dopo un delicato intervento. Le sue condizioni sono buone - patrizi98471293 : RT @Vince80564611: @a_meluzzi Perfetto ora si trova in ospedale dopo l’infarto….?????????????????????????????? - Vince80564611 : @a_meluzzi Perfetto ora si trova in ospedale dopo l’infarto….?????????????????????????????? -

Jerry Calà colto da malore a Napoli, operato d'urgenza L'attore, che sta trascorrendo qualche giorno nel capoluogo ...è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un infarto ... Jerry Calà, 71 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo ... Infarto nella notte per Jerry Calà: ora è ricoverato in codice rosso Il viaggio in urgenza verso l'ospedale. Dopo essersi sentito male, l'attore è stato quindi portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli , dove è stato sottoposto a una ... Ore d'ansia per Jerry Calà, ha avuto un infarto a Napoli È stato subito allertato il 118, l'ambulanza è arrivata poco dopo e l'attore è stato trasferito immediatamente alla Clinica Mediterranea in codice rosso per essere operato d'urgenza. 'Le sue ... 'attore, che sta trascorrendo qualche giorno nel capoluogo ...è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un... Jerry Calà, 71 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale...Il viaggio in urgenza verso'ospedale.essersi sentito male,'attore è stato quindi portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli , dove è stato sottoposto a una ...È stato subito allertato il 118,'ambulanza è arrivata poco'attore è stato trasferito immediatamente alla Clinica Mediterranea in codice rosso per essere operato d'urgenza. 'Le sue ...