Dopo gli Indian Wells, il Miami Open: Djokovic, no vax, non entra negli Stati Uniti (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo Indian Wells, Novak Djokovic deve rinunciare anche al Miami Open, per il secondo anno consecutivo. Negata al serbo la deroga richiesta che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti nonostante non sia vaccinato contro il COVID-19. “Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un’esenzione, ma non è accaduto” ha detto il direttore del torneo, l’ex Top 10 USA James Blake, a Tennis Channel. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 marzo 2023), Novakdeve rinunciare anche al, per il secondo anno consecutivo. Negata al serbo la deroga richiesta che gli avrebbe permesso direnonostante non sia vaccinato contro il COVID-19. “Abbiamo tentato di far sì chefosse ammesso attraverso un’esenzione, ma non è accaduto” ha detto il direttore del torneo, l’ex Top 10 USA James Blake, a Tennis Channel. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Tweet invecchiato male. È evidente che #Nardella e #Orfini non possano stare nello stesso partito. Dove governa il… - AndreaDianetti : Potrei saltellare sul cadavere oggi dopo le duemila brutte parole solo per aver detto la mia, ma sono un signore e… - chiaragribaudo : Meloni dalla #CGIL, dopo essersi infastidita per Bella Ciao, ribadisce il no al #SalarioMinimo e sostiene che la Ri… - spleepycoffee : @Commentodisper1 @a_iamangela @Lella16873042 ma che stai dicendo? ma ce la fate? non ci siamo assolutamente tirati… - NetworkInquirer : RT @micaelaanna07: Lei è Sonya, una bambina ???? ora in un orfanotrofio in #Russia. A sinistra, è nella sua terra natale. A destra dopo esser… -