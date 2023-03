Dopo gli eco-cretini, la sinistra fermi le follie green dell’Ue (Di sabato 18 marzo 2023) Proprio pochi giorni fa, sulle colonne di questo sito, criticavamo il sindaco di Firenze in quota Partito Democratico, Dario Nardella, per le nuove comunicazioni di Palazzo Vecchio, che ora iniziano con “Gentilissim*”. Un asterico di murgiana memoria, di quella sinistra radical chic, progressista e politicamente corretta, che ha ritrovato un nome e cognome, un’identità chiara: Elly Schlein. Per approfondire: “Ma che caz** fai?”. E Nardella placca l’ambientalista imbrattatore Nardella, ma che schifo: arriva l’asterisco stile “Murgia” Il Parlamento Ue approva la follia delle case green Ebbene, nonostante queste critiche, appunto, l’intervento del sindaco di ieri, che ha bloccato un attivista green mentre deturpava la facciata di Palazzo Vecchio, rappresenta una medaglia al collo per Nardella: l’emergenza climatica non giustifica il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 marzo 2023) Proprio pochi giorni fa, sulle colonne di questo sito, criticavamo il sindaco di Firenze in quota Partito Democratico, Dario Nardella, per le nuove comunicazioni di Palazzo Vecchio, che ora iniziano con “Gentilissim*”. Un asterico di murgiana memoria, di quellaradical chic, progressista e politicamente corretta, che ha ritrovato un nome e cognome, un’identità chiara: Elly Schlein. Per approfondire: “Ma che caz** fai?”. E Nardella placca l’ambientalista imbrattatore Nardella, ma che schifo: arriva l’asterisco stile “Murgia” Il Parlamento Ue approva la follia delle caseEbbene, nonostante queste critiche, appunto, l’intervento del sindaco di ieri, che ha bloccato un attivistamentre deturpava la facciata di Palazzo Vecchio, rappresenta una medaglia al collo per Nardella: l’emergenza climatica non giustifica il ...

