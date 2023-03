Don' t Let Go | la recensione | toni thriller e salti nel tempo Una buona variazione sul tema

(Di sabato 18 marzo 2023) Ladi Don't Let Go: passato e presente si sfidano nelsci-fi con David Oyelowo e Storm Reid. Presentato al Sundance 2019, il film è in streaming su Netflix. Attenzione alta durante la visione, almeno nella parte centrale, in modo tale che ogni pezzo del puzzle non vada perso. Niente di troppo complicato, si intende, eppure quando si parla di looprali, scavalcamenti spazio-, onel passato (o nel futuro), c'è sempre quella forte dose di incredulità (e incredibilità) che tendono a far perdere il filo del discorso. Del resto, è puro intrattenimento, e la realtà delle cose non dovrebbe mai essere il primo degli ingredienti. Così, l'intuizione non è male: riprendere l'atmosfera di Déjà vu - Corsa contro il, diretto da Tony Scott, e attualizzarla in …

Don't Let Go: tutto quello che c'è da sapere sul film Cinefilos.it

Un titolo particolarmente riuscito a tal proposito è Don’t Let Go, diretto nel 2019 da Jacob Aaron Estes, fattosi notare grazie al film Mean Creek e, in seguito, l’horror The Ring 3, da lui però solo ...Un film ben riuscito quello presente nel catalogo Netflix intitolato “Don’t let go”, che prende le mosse dalla penna di uno dei migliori “giallisti” americani, i cui romanzi sono già diventati film e ...