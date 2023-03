Donno: “Il No della Meloni al Salario minimo è un attacco ai lavoratori” (Di sabato 18 marzo 2023) Onorevole Leonardo Donno (M5S), Giorgia Meloni è stata chiara: il Salario minimo non si farà. Si aspettava una chiusura così netta? Da chi, come Giorgia Meloni e il suo governo, non ha minimamente a cuore i diritti dei lavoratori, c’è da aspettarsi di tutto. Ieri abbiamo avuto la conferma di ciò che sospettavamo da tempo: la premier non conosce minimamente cosa prevede la proposta del M5S, a firma del presidente Conte, che la settimana prossima sarà discussa in commissione Lavoro alla Camera. Colgo questa occasione per rispiegarglielo: la nostra pdl punta a sostenere la contrattazione collettiva, non a sostituirla, stabilendo che nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi, ossia quelli firmati dalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 marzo 2023) Onorevole Leonardo(M5S), Giorgiaè stata chiara: ilnon si farà. Si aspettava una chiusura così netta? Da chi, come Giorgiae il suo governo, non ha minimamente a cuore i diritti dei, c’è da aspettarsi di tutto. Ieri abbiamo avuto la conferma di ciò che sospettavamo da tempo: la premier non conosce minimamente cosa prevede la proposta del M5S, a firma del presidente Conte, che la settimana prossima sarà discussa in commissione Lavoro alla Camera. Colgo questa occasione per rispiegarglielo: la nostra pdl punta a sostenere la contrattazione collettiva, non a sostituirla, stabilendo che nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi, ossia quelli firmati dalle ...

