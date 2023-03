Donald Trump arrestato per il caso Stormy Daniels, l’annuncio (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump ha annunciato sui social di aspettarsi di essere arrestato per il caso della pornostar Stormy Daniels. L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato anche la data: sarà arrestato martedì 21 marzo 2023. Donald Trump sarà arrestato? L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sui social che si aspetta di essere arrestato per il caso della pornostar Stormy Daniels. In particolare, sembra che l’incriminazione riguardi il presunto pagamento in nero alla Daniels, che avrebbe avuto luogo nell’ottobre 2016 per evitare che la relazione tra i due diventasse di dominio ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 18 marzo 2023)ha annunciato sui social di aspettarsi di essereper ildella pornostar. L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato anche la data: saràmartedì 21 marzo 2023.sarà? L’ex presidente degli Stati Uniti,, ha annunciato sui social che si aspetta di essereper ildella pornostar. In particolare, sembra che l’incriminazione riguardi il presunto pagamento in nero alla, che avrebbe avuto luogo nell’ottobre 2016 per evitare che la relazione tra i due diventasse di dominio ...

