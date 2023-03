Donald Trump annuncia che sarà arrestato e chiama a raccolta i suoi supporter: «Riprendiamoci la nostra nazione» (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente statunitense Donald Trump ha invitato i suoi sostenitori a «riprendersi la nazione», sostenendo che sarà arrestato martedì 21 marzo. Nella serata di ieri, venerdì 17 marzo, era trapelata dalla procura di Manhattan la notizia che l’ex presidente Usa potrebbe essere incriminato “già la prossima settimana” per presunti pagamenti non dichiarati. Tra gli altri, spicca quello alla pornostar Stormy Daniels, con la quale Trump avrebbe avuto una breve relazione. Nell’ottobre 2016, per evitare che la presunta vicenda uscisse sui giornali, Trump avrebbe pagato Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione, anche al fine di evitare una possibile influenza sulle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute il mese successivo. Nel ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente statunitenseha invitato isostenitori a «riprendersi la», sostenendo chemartedì 21 marzo. Nella serata di ieri, venerdì 17 marzo, era trapelata dalla procura di Manhattan la notizia che l’ex presidente Usa potrebbe essere incriminato “già la prossima settimana” per presunti pagamenti non dichiarati. Tra gli altri, spicca quello alla pornostar Stormy Daniels, con la qualeavrebbe avuto una breve relazione. Nell’ottobre 2016, per evitare che la presunta vicenda uscisse sui giornali,avrebbe pagato Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione, anche al fine di evitare una possibile influenza sulle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute il mese successivo. Nel ...

