Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 19 marzo 2023: anticipazioni (Di sabato 18 marzo 2023) Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Mara Venier e il suo domenica In. La padrona di casa, come sempre, accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. E lo faranno in questa giornata così speciale, quella della Festa del Papà. Ecco tutte le anticipazioni e le interviste per una domenica all’insegna della musica e della spensieratezza! Pupo, Al Bano e Sgarbi ospiti a domenica In Stando alle anticipazioni riportate in anteprima da TvBlogo, domenica 19 marzo, in occasione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Come ogniche si rispetti l’appuntamento su Rai 1, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Mara Venier e il suoIn. La padrona di casa, come sempre, accoglierà in studio tanti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. E lo faranno in questa giornata così speciale, quella della Festa del Papà. Ecco tutte lee le interviste per unaall’insegna della musica e della spensieratezza! Pupo, Al Bano e SgarbiIn Stando alleriportate in anteprima da TvBlogo,19, in occasione della ...

