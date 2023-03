Domenica è sempre domenica… a tavola (Di sabato 18 marzo 2023) C’è chi aspetta la Domenica per immergersi nella natura macinando chilometri a piedi o in bicicletta, e chi per fare la spola tra letto e divano. Chi per vedere (in tv o allo stadio) le partite di calcio e chi per crogiolarsi nei ritmi lenti e luculliani di una tavola imbandita per un pranzo con tutti i crismi. In quest’ultimo caso, però, a qualcuno tocca sempre l’incombenza di cucinare e pulire. L’alternativa che mette tutti d’accordo – ormai pure laddove il pranzo della Domenica in famiglia era considerato un’istituzione intoccabile, tanto da far fatica a trovare locali aperti – è andare al ristorante. Complice anche un generalizzato “ritorno” a una ristorazione più conviviale e informale, che predilige sapori rassicuranti e confortevoli (senza essere banali) e proposte legate alla concretezza, e rituali che hanno ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 marzo 2023) C’è chi aspetta laper immergersi nella natura macinando chilometri a piedi o in bicicletta, e chi per fare la spola tra letto e divano. Chi per vedere (in tv o allo stadio) le partite di calcio e chi per crogiolarsi nei ritmi lenti e luculliani di unaimbandita per un pranzo con tutti i crismi. In quest’ultimo caso, però, a qualcuno toccal’incombenza di cucinare e pulire. L’alternativa che mette tutti d’accordo – ormai pure laddove il pranzo dellain famiglia era considerato un’istituzione intoccabile, tanto da far fatica a trovare locali aperti – è andare al ristorante. Complice anche un generalizzato “ritorno” a una ristorazione più conviviale e informale, che predilige sapori rassicuranti e confortevoli (senza essere banali) e proposte legate alla concretezza, e rituali che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “E sparirò ma tu promettimi che Potrò sempre ritornare da te” - Questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre av… - 45acpjoe : RT @GrmVit: @45acpjoe @CucchiRiccardo Confido con tutto l' amore che ho x la LAZIO da 82 anni, stimando il nocchiero Sarri di dare a noi q… - valterpianezzi : RT @borghi_claudio: Domenica da @meetingartspa spulciando i lotti mi sono accorto che c'è questo Cingolani che credo abbiano notato in poch… - borghi_claudio : Domenica da @meetingartspa spulciando i lotti mi sono accorto che c'è questo Cingolani che credo abbiano notato in… - CasoniFranco : @sportface2016 Spalletti mette le mani avanti. Non si sa mai e poi lo dicono anche i numeri, non è sempre domenica...i numeri son numeri -