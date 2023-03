Djokovic salta anche il Master 1000 di Miami, nessuna esenzione per il vaccino anti Covid (Di sabato 18 marzo 2023) Lo scrive l’Equipe che ricorda come Djokovic non ha giocato nemmeno gli Indian Wells per lo stesso motivo. Il tennista serbo non è vaccinato contro il Covid-19 e aveva chiesto un’esenzione in merito al suo stato vaccinale proprio per poter disputare il torneo in terra statunitense. Il problema creò un certo clamore mediatico nel 2022, in occasione dell’Australian Open. Dopo gli Indian Wells, Djokovic è costretto a saltare anche il Masters 1000 di Miami. A nulla è servito il supporto di diverse personalità istituzionali americane. Scrive il quotidiano francese: “Il supporto degli organizzatori degli US Open, della Federazione americana o del Governatore della Florida Ron DeSantis non avrà dunque cambiato nulla. Dopo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Lo scrive l’Equipe che ricorda comenon ha giocato nemmeno gli Indian Wells per lo stesso motivo. Il tennista serbo non è vaccinato contro il-19 e aveva chiesto un’in merito al suo stato vaccinale proprio per poter disputare il torneo in terra statunitense. Il problema creò un certo clamore mediatico nel 2022, in occasione dell’Australian Open. Dopo gli Indian Wells,è costretto areildi. A nulla è servito il supporto di diverse personalità istituzionali americane. Scrive il quotidiano francese: “Il supporto degli organizzatori degli US Open, della Federazione americana o del Governatore della Florida Ron DeSs non avrà dunque cambiato nulla. Dopo ...

