Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Niente Miami per Nole ????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPMiami | #Djokovic - quindicizero : NOLE SALTA ANCHE MIAMI! ? Niente da fare per Djokovic, che oggi si è cancellato dall'Entry List di Miami, non aven… - ladalmy_jz : @Matigufo Avrei potuto riabilitarlo a Torino dove l’ho visto contro Djokovic, invece…niente zero soddisfazioni. - andre_aletto : @darwinia1492 Con djokovic è tutto un complimento per esempio Con Jannik boh, è vero che si aspetta di più ma dire… - discodance17 : @MxrioBIR @har_leyquin9 @Michuismo69 ah no scusami sei fan di djokovic niente ritiro tutto battaglia impossibile -

In favore della presenza dia Miami si era mosso anche il Governatore della Florida Ron DeSantis, considerato il principale rivale di Donald Tramp tra i repubblicani nella corsa alla Casa ...... fino al 10 aprile i cittadini stranieri che vogliono entrare nel Paese devono essere vaccinati contro il Covid, requisito che, per le sue note posizioni a riguardo, non soddisfa. Per questa ...Anche se, nel momento in cui mi sono tagliato non è stato perpiacevole, è stato decisamente ...la tua prospettiva ad un futuro a lungo termine Abbiamo visto in questi anni Novak [, ndr]...

Djokovic, niente deroga senza vaccino: salta Miami SuperTennis

Dopo Indian Wells, Novak Djokovic deve rinunciare anche al Miami Open, per il secondo anno consecutivo. Negata al serbo la deroga richiesta che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti ...Il serbo tornerà in campo a Montecarlo MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Per rivedere Novak Djokovic in campo bisognerà aspettare l'inizio della stagione sulla terra rossa. Gli Usa, infatti, hanno ...