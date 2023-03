Djokovic, la decisione è ufficiale: ha dovuto farlo di nuovo (Di sabato 18 marzo 2023) E’ arrivata un’altra importante notizia su Novak Djokovic. Era già tutto previsto. Ora c’è anche l’ufficialità Mentre a Indian Wells siamo alle battute conclusive con Sinner opposto a Alcaraz in semifinale, a Miami è tutto pronto per la seconda (e ultima) tappa del Double Sunshine. Novak Djokovic (grantennistoscana.it)Dal 23 marzo al 2 aprile, in Florida, si disputerà il secondo Masters Mille della stagione che, per il terzo anno consecutivo, non avrà ai nastri di partenza Novak Djokovic. Era tutto previsto ma ora è arrivata anche l’ufficialità con la cancellazione del serbo dalla entry list del torneo prima del sorteggio del tabellone. Una scelta, quella di Djokovic, scaturita per lo stesso motivo che gli è costato la precedente esclusione da Indian Wells ovvero la mancanza del vaccino anti Covid, requisito ancora ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 18 marzo 2023) E’ arrivata un’altra importante notizia su Novak. Era già tutto previsto. Ora c’è anche l’ufficialità Mentre a Indian Wells siamo alle battute conclusive con Sinner opposto a Alcaraz in semifinale, a Miami è tutto pronto per la seconda (e ultima) tappa del Double Sunshine. Novak(grantennistoscana.it)Dal 23 marzo al 2 aprile, in Florida, si disputerà il secondo Masters Mille della stagione che, per il terzo anno consecutivo, non avrà ai nastri di partenza Novak. Era tutto previsto ma ora è arrivata anche l’ufficialità con la cancellazione del serbo dalla entry list del torneo prima del sorteggio del tabellone. Una scelta, quella di, scaturita per lo stesso motivo che gli è costato la precedente esclusione da Indian Wells ovvero la mancanza del vaccino anti Covid, requisito ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rita_ciciulla : RT @Stefania_67: Niente Indian Wells a Miami per Djokovic perché non vaccinato ????????? - Fprime86 : RT @CorSport: ?? UFFICIALE ?? Decisione a sorpresa su #Djokovic! - CorSport : ?? UFFICIALE ?? Decisione a sorpresa su #Djokovic! - Stefania_67 : Niente Indian Wells a Miami per Djokovic perché non vaccinato ????????? - Pixelnewspaper : #Djokovic non parteciperà ai Miami Open, la decisione è stata presa a causa delle restrizioni del governo degli Sta… -