Disastro dell' Italrugby | sconfitta con la Scozia e altro cucchiaio di legno

(Di sabato 18 marzo 2023) Ennesimo torneo senza vittorie per l'. Termina con cinque sconfitte in altrettante partite per l'Italia l'edizione 2023 del torneo Sei Nazioni: nell'ultimo impegno, gli azzurri escono sconfitti per 26-14 in casaa Murrayfield. Unache sa di beffa, visto che l'Italia ha avuto nel finale la chance di vincere la partita ma senza riuscire a sfondare il muro difensivo eretto dagli scozzesi, che hanno respinto i tentativi di meta durati tutti gli ultimi cinque minuti di gara e, dopo aver recuperato il possesso, hanno siglato loro la marcatura. Per lamattatorea partita Kinghorn, autore di tree quattro mete e di altrettante trasformazioni. Di Van der Merwe l'altra meta dei padroni di casa. Per l'Italia una meta e due ...