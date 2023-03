DIRETTA F1, GP Jeddah 2023 LIVE: tra poco le qualifiche. Leclerc e Sainz confidano nella velocità della SF-23 (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 “Il problema di queste qualifiche sarà riscaldare le temperature, ma sono fiducioso“, le parole prima del time-attack di Max Verstappen. 17.53 Ferrari che continua a lavorare e in questo weekend ci sono state delle novità, con le nuove ali. Una situazione non facile per trovare il bilanciamento. 17.50 10? al via di queste qualifiche! 17.47 Da segnalare l’interessante lavoro svolto nella prima parte della FP3 dai due alfieri della Scuderia di Maranello, che hanno provato un mini-stint con a bordo un importante carico di carburante, al fine di verificare il comportamento della vettura sulla lunga distanza alla luce delle modifiche effettuate durante la notte. 17.44 L’assetto delle vetture dovrà essere ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.56 “Il problema di questesarà riscaldare le temperature, ma sono fiducioso“, le parole prima del time-attack di Max Verstappen. 17.53 Ferrari che continua a lavorare e in questo weekend ci sono state delle novità, con le nuove ali. Una situazione non facile per trovare il bilanciamento. 17.50 10? al via di queste! 17.47 Da segnalare l’interessante lavoro svoltoprima parteFP3 dai due alfieriScuderia di Maranello, che hanno provato un mini-stint con a bordo un importante carico di carburante, al fine di verificare il comportamentovettura sulla lunga distanza alla luce delle modifiche effettuate durante la notte. 17.44 L’assetto delle vetture dovrà essere ...

