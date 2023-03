DIRETTA F1, GP Jeddah 2023 LIVE: griglia di partenza, Verstappen in ottava fila! Pole Perez, Leclerc da 2° a 12° (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.09 Sergio Perez si conferma in Pole, dopo quanto accaduto l’anno scorso. Una grande velocità quella della Red Bull che dovrebbe portare alla vittoria il messicano, considerando che Verstappen, a causa di un problema al semiasse, sarà in 15ma casella. Leclerc, secondo in questo time-attack, sarà 12° a causa della penalità, ma sarà da vedere il sui passo gara. Deludente la prestazione di Sainz, che sarà quarto in griglia, e molto distante dalle prestazioni di Leclerc. Sorprendente Piastri con la McLaren, che sarà ottavo. 19.06 Considerate le penalità la griglia di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.09 Sergiosi conferma in, dopo quanto accaduto l’anno scorso. Una grande velocità quella della Red Bull che dovrebbe portare alla vittoria il messicano, considerando che, a causa di un problema al semiasse, sarà in 15ma casella., secondo in questo time-attack, sarà 12° a causa della penalità, ma sarà da vedere il sui passo gara. Deludente la prestazione di Sainz, che sarà quarto in, e molto distante dalle prestazioni di. Sorprendente Piastri con la McLaren, che sarà ottavo. 19.06 Considerate le penalità ladi ...

