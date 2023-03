DIRETTA F1, GP Jeddah 2023 LIVE: clamoroso, Max Verstappen fuori in Q2! (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 Sainz si salva, portandosi in quarta posizione a 0.322 da Perez che ottiene il miglior tempo nella Q2. Il messicano appare il candidato n.1 per la pole. Esclusi, quindi, Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas e Verstappen. Strepositoso Piastri che ha ottenuto il nono tempo con la McLaren. 18.39 Sainz fa due giri di riscaldamento, rischia grosso lo spagnolo! 18.37 Un colpo clamoroso questo problema di Verstappen, con Alonso che comanda questa Q1 con 0.117 di margine su Perez e 0.146 su Leclerc. Ora, attenzione a Sainz che deve fare il giro perché sarebbe escluso. 18.34 Max Verstappen giù dalla macchina!!! Problemi tecnici e partirà 15°!! 18.33 ATTENZIONE!! Problemi per Verstappen sul motore!!! 18.31 Grosso rischio per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 Sainz si salva, portandosi in quarta posizione a 0.322 da Perez che ottiene il miglior tempo nella Q2. Il messicano appare il candidato n.1 per la pole. Esclusi, quindi, Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas e. Strepositoso Piastri che ha ottenuto il nono tempo con la McLaren. 18.39 Sainz fa due giri di riscaldamento, rischia grosso lo spagnolo! 18.37 Un colpoquesto problema di, con Alonso che comanda questa Q1 con 0.117 di margine su Perez e 0.146 su Leclerc. Ora, attenzione a Sainz che deve fare il giro perché sarebbe escluso. 18.34 Maxgiù dalla macchina!!! Problemi tecnici e partirà 15°!! 18.33 ATTENZIONE!! Problemi persul motore!!! 18.31 Grosso rischio per ...

