DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2023 LIVE: in testa le Red Bull, Ferrari ancora si nascondono (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 15.02 Leclerc in pista: ancora gomma gialla per il monegasco. 15.00 Da dietro si migliora Tsunoda con gomma media ed è tredicesimo, Perez rimane in pista, mentre Verstappen, Hamilton e le Ferrari sono ai box. 14.58 Impressionante Verstappen con gomma dura: 132 millesimi soltanto di ritardo da Perez con due mescole di differenza. 14.56 Torna ai box Leclerc, mentre Sainz continua il suo stint con gomma media. 14.55 1:29.417! Sergio Perez si mette davanti al compagno di scuderia con gomma soft. 14.54 Gasly è a poco meno di tre decimi da Verstappen con gomma soft, ossia con due mescole di differenza nei confronti del pilota Red Bull. 14.52 1:29.882 con gomma dura per Max Verstappen! Monstre il campione ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 15.02 Leclerc in pista:gomma gialla per il monegasco. 15.00 Da dietro si migliora Tsunoda con gomma media ed è tredicesimo, Perez rimane in pista, mentre Verstappen, Hamilton e lesono ai box. 14.58 Impressionante Verstappen con gomma dura: 132 millesimi soltanto di ritardo da Perez con due mescole di differenza. 14.56 Torna ai box Leclerc, mentre Sainz continua il suo stint con gomma media. 14.55 1:29.417! Sergio Perez si mette davanti al compagno di scuderia con gomma soft. 14.54 Gasly è a poco meno di tre decimi da Verstappen con gomma soft, ossia con due mescole di differenza nei confronti del pilota Red. 14.52 1:29.882 con gomma dura per Max Verstappen! Monstre il campione ...

