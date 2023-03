DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2023 LIVE: in testa le Mercedes, Ferrari ancora si nascondono (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 14.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.882 1 2 Pierre GASLY Alpine+0.279 1 3 George RUSSELL Mercedes+0.594 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.610 1 5 Esteban OCON Alpine+0.623 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+1.279 17 Charles LECLERC Ferrari+1.477 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.838 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.860 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.235 1 14.48 Miglior tempo con le soft per Russell: 1:30.476, 16 millesimi più veloce di Hamilton, compagno di scuderia. 14.46 1:32.531: primo tempo cronometrato fatto registrare da Oscar Piastri. 14.44 In pista anche le due AlphaTauri di Ocon e Gasly, ma ci sono anche le Mercedes di Russell e Hamilton. 14.42 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 14.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.882 1 2 Pierre GASLY Alpine+0.279 1 3 George RUSSELL+0.594 1 4 Lewis HAMILTON+0.610 1 5 Esteban OCON Alpine+0.623 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+1.279 17 Charles LECLERC+1.477 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.838 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.860 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.235 1 14.48 Miglior tempo con le soft per Russell: 1:30.476, 16 millesimi più veloce di Hamilton, compagno di scuderia. 14.46 1:32.531: primo tempo cronometrato fatto registrare da Oscar Piastri. 14.44 In pista anche le due AlphaTauri di Ocon e Gasly, ma ci sono anche ledi Russell e Hamilton. 14.42 ...

