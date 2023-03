DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2023 LIVE: alle 14.30 il via alle FP3, Verstappen dominerà ancora? (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 14.06 Su entrambe le macchine si è deciso di montare anche il secondo motore endotermico stagionale, scelta fatta anche da Lando Norris e Sergio Perez tra gli altri. 14.03 Charles Leclerc dovrà partire con 10 posizioni di penalità in griglia a causa della sostituzione della centralina che è saltata a Sakhir. Le novità sulla SF-23? Si saranno aggiornamenti a LIVEllo di ala anteriore, zona floor edge fondo e alla beam wing. 14.00 Ferrari che si è nascosta nella prima giornata, non cercando il tempo, ma lavorando maggiormente su passo gara e setup, per mettere a frutto gli aggiornamenti fatti alla vettura. 13.57 L’Aston Martin si è confermata estremamente competitiva specie con Fernando Alonso: lo spagnolo ha dichiarato che avrà un ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 14.06 Su entrambe le macchine si è deciso di montare anche il secondo motore endotermico stagionale, scelta fatta anche da Lando Norris e Sergio Perez tra gli altri. 14.03 Charles Leclerc dovrà partire con 10 posizioni di penalità in griglia a causa della sostituzione della centralina che è saltata a Sakhir. Le novità sulla SF-23? Si saranno aggiornamenti allo di ala anteriore, zona floor edge fondo e alla beam wing. 14.00 Ferrari che si è nascosta nella prima giornata, non cercando il tempo, ma lavorando maggiormente su passo gara e setup, per mettere a frutto gli aggiornamenti fatti alla vettura. 13.57 L’Aston Martin si è confermata estremamente competitiva specie con Fernando Alonso: lo spagnolo ha dichiarato che avrà un ...

