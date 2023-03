DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2023 LIVE: alle 14.30 il via alle FP3, Red Bull sarà ancora dominante? (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 13.51 Escursione termica che sarà piuttosto alta: la temperatura dell’asfalto potrebbe abbassarsi di una decina di gradi tra prove libere e qualifiche odierne. 13.48 Ultima rifinitura per i team prima delle qualifiche del sabato: l’incognita sono le condizioni. Le FP3 partono alle 14.30 ora italiana, le 16.30 locali, mentre il Q1 alle 18.00, le 20.00 locali. 13.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI IN GRIGLIA 13.51 Escursione termica chepiuttosto alta: la temperatura dell’asfalto potrebbe abbassarsi di una decina di gradi tra prove libere e qualifiche odierne. 13.48 Ultima rifinitura per i team prima delle qualifiche del sabato: l’incognita sono le condizioni. Le FP3 partono14.30 ora italiana, le 16.30 locali, mentre il Q118.00, le 20.00 locali. 13.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’, secondo appuntamento della stagione. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

