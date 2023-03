Dieci anni senza Mennea | la moglie Manuela | “Per lui | nella vita come in gara | niente era impossibile”

(Di sabato 18 marzo 2023) C’è il Pietrocampione olimpico, detentore per quasi 17di un record mondiale sui 200 metri, e di un primato europeo ancora imbattuto. E poi c’è un “altro” Pietro: quello che studiava. Si laureava quattro volte (giurisprudenza, scienze politiche, lettere e scienze motorie). Esercitava la professione di avvocato e commercialista e approdava in politica da europarlamentare. Due vite apparentemente diverse, ma in realtà unite dalla continuità di un unico percorso. Ne è convintaOlivieridell’eterno campione di Barletta. «Lo sport gli ha dato rigore nello studio. Lo ha spinto a porsi un obiettivo per raggiungerlo – racconta all’Italpress a 10dalla morte del velocista olimpico, avvenuta il 21 marzo 2013 a causa di un male incurabile –. Amava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa… - ilpost : Un’opera realizzata per il ponte sullo Stretto c’è già da oltre dieci anni - fanpage : #marcomengoni ritorna a dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest con “Due Vite”, ora è u… - Alessan33667232 : RT @FiorellaArcodi1: Mignolo ???? Purtroppo il suo padrone è morto e nessuno può occuparsi di lui. Mignolo ha dieci anni. È un chihuahua a… - alepileri67 : RT @CastellinoLuigi: Stipendi Italia: unico paese in Europa dove sono scesi in dieci anni (-2,9%) | WSI. Si possono fare tutte le chiacchie… -

...per i pettorali 'elitè da 1 a 50 per gli uomini e da F1 a F30 per le donne e per i primi... clownerie, massaggi e controllo con elettrocardiogramma per bambini e ragazzi, tra i 3 e i 14. Per ...dalla morte di mons. Giovanni Nervo (2013 " 21 marzo " 2023), la Fondazione Emanuela Zancan onlus e la diocesi di Padova, con il patrocinio della Facoltà Teologica del Triveneto (Fttr) ...... entro i primigiorni di aprile. La lettera con l'ultimatum è già arrivata. Entrambi malati e disabili, non sanno dove andare. È il figlio Emilio, 52, a raccontare nel dettaglio il loro ...

Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, rivela: «Non vedo mia madre da dieci anni» Vanity Fair Italia

TERAMO – “Dopo oltre 10 anni di continue richieste per rendere più funzionale il campo Prima Coppa Interamnia alla Gammarana, dalle parole ai fatti, dalle promesse ai risultati, finalmente si è ...Via anche l'abbattimento dell'Iva dal 10% al 5% sul gas. Se non ci saranno proroghe ... con un aggravio di circa 344 l'anno. Un incremento che avviene in una fase in cui i prezzi dell'energia stanno ...