Di Lorenzo | “Non ci nascondiamo più in Champions | ma ci dispiace aver preso un’italiana” | poi il messaggio ai tifosi sullo scudetto

Il Napoli di quest'anno è una squadra ricca di talento e con giocatori chiave che stanno portando questo gruppo a ottenere risultati straordinari. Alla guida della banda di Spalletti c'è Giovanni Di Lorenzo, diventato capitano quest'anno dopo le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Giovanni Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli) Il terzino azzurro si è concesso in una lunga intervista ai microfoni de "La Repubblica", dove ha parlato del sorteggio di Champions, della stagione del Napoli e di tanto altro. Champions? Non ci nascondiamo più, anche se il livello della competizione è altissimo. Siamo con merito tra le migliori 8 d'Europa e abbiamo scritto una piccola pagina di storia del nostro club, dimostrando a noi stessi e ai nostri avversari di essere forti.

