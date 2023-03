“Deve smetterla di dirlo!” (Di sabato 18 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Vincent Kompany ha chiesto a Pep Guardiola di smetterla di insistere sul fatto che un giorno assumerà la carica di allenatore del Manchester City. Kompany sarà nella panchina avversaria all’Etihad Stadium per la prima volta sabato quando la sua squadra del Burnley in testa al campionato affronterà i campioni della Premier League nei quarti di finale della FA Cup, ma il boss del City Guardiola ha suggerito al belga di succedergli in futuro. Poco dopo il sorteggio della FA Cup, all’inizio del mese, i due club hanno accoppiato, Guardiola ha detto che era il “destino” di Kompany quello di gestire il Citye ha ripetuto quel punto di vista venerdì, dicendo che dopo aver studiato Burnley più da vicino era “più convinto che mai” che sarebbe successo. Kompany ha detto con una risata. “Sono un manager del campionato, non so cosa vuoi da ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Vincent Kompany ha chiesto a Pep Guardiola didi insistere sul fatto che un giorno assumerà la carica di allenatore del Manchester City. Kompany sarà nella panchina avversaria all’Etihad Stadium per la prima volta sabato quando la sua squadra del Burnley in testa al campionato affronterà i campioni della Premier League nei quarti di finale della FA Cup, ma il boss del City Guardiola ha suggerito al belga di succedergli in futuro. Poco dopo il sorteggio della FA Cup, all’inizio del mese, i due club hanno accoppiato, Guardiola ha detto che era il “destino” di Kompany quello di gestire il Citye ha ripetuto quel punto di vista venerdì, dicendo che dopo aver studiato Burnley più da vicino era “più convinto che mai” che sarebbe successo. Kompany ha detto con una risata. “Sono un manager del campionato, non so cosa vuoi da ...

