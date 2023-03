Derby Lazio-Roma, i biglietti della curva Sud con il nome di Maestrelli: è polemica (Di sabato 18 marzo 2023) Certo la questione è ormai vecchiotta. La novità consiste nel fatto che ora, il nome di Tommaso Maestrelli è stampato nero su bianco anche sui biglietti venduti per il prossimo imminente Derby Lazio-Roma, previsto per domani. E così, ai Romanisti non è sfuggito il fatto che il loro posto in curva Sud porti proprio il nome dello storico allenatore del primo scudetto della Lazio. Ovviamente la cosa ha suscito molto più che una semplice ilarità. Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto Derby Lazio-Roma: la polemica sul cambio nome ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Certo la questione è ormai vecchiotta. La novità consiste nel fatto che ora, ildi Tommasoè stampato nero su bianco anche suivenduti per il prossimo imminente, previsto per domani. E così, ainisti non è sfuggito il fatto che il loro posto inSud porti proprio ildello storico allenatore del primo scudetto. Ovviamente la cosa ha suscito molto più che una semplice ilarità. Francesco Totti per l’emergenza abitativa a: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto: lasul cambio...

