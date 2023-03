Derby di Roma: mille agenti per prevenire scontri (Di sabato 18 marzo 2023) Massima allerta da parte delle forze dell’ordine per il Derby di domani tra Lazio e Roma afferma Calcio e Finanza in suo articolo. Si apprende che tra le due tifoserie si è rotta una pace che durava ormai da qualche anno. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini con più di 1.000 unità. C’è molta attenzione anche in virtù di quanto accaduto a Napoli mercoledì quando i tifosi dell’Eintracht hanno messo a ferro e fuoco il centro storico del capoluogo campano. Presenza massiccia delle forze di polizia sia dal lato di Ponte Milvio e del centro storico, zone da sempre controllate dal tifo biancoceleste, sia dal lato di piazza Mancini, dove in genere lasciano le loro auto gli ultras della Roma. Nelle ultime settimane la tensione tra gli ultras di Lazio e Roma è cresciuta ulteriormente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Massima allerta da parte delle forze dell’ordine per ildi domani tra Lazio eafferma Calcio e Finanza in suo articolo. Si apprende che tra le due tifoserie si è rotta una pace che durava ormai da qualche anno. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini con più di 1.000 unità. C’è molta attenzione anche in virtù di quanto accaduto a Napoli mercoledì quando i tifosi dell’Eintracht hanno messo a ferro e fuoco il centro storico del capoluogo campano. Presenza massiccia delle forze di polizia sia dal lato di Ponte Milvio e del centro storico, zone da sempre controllate dal tifo biancoceleste, sia dal lato di piazza Mancini, dove in genere lasciano le loro auto gli ultras della. Nelle ultime settimane la tensione tra gli ultras di Lazio eè cresciuta ulteriormente ...

