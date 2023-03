Deportazione di bambini: mandato di cattura internazionale per Putin Invasione russa dell'Ucraina (Di sabato 18 marzo 2023) Il russo Vladimir Putin è responsabile di crimini di guerra. Specificamente, di Deportazione di bambini. Con questa accusa la corte internazionale di giustizia ha emesso a carico di Putin il mandato di cattura. L'articolo Deportazione di bambini: mandato di cattura internazionale per Putin <small class="subtitle">Invasione russa dell'Ucraina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 18 marzo 2023) Il russo Vladimirè responsabile di crimini di guerra. Specificamente, didi. Con questa accusa la cortedi giustizia ha emesso a carico diildi. L'articolodidiper proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - giammarcosicuro : Oggi che la corte penale internazionale accusa Putin per la deportazione di migliaia di bambini, io penso a quei ci… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - curioso_molto : RT @elisamariastel1: Il capo di uno 'stato terrorista' è diventato ufficialmente sospettato di un crimine di guerra. Nella deportazione di… - tg2rai : Mandato d'arresto per #Putin della Corte Penale dell'Aja: criminale di guerra per la deportazione di bambini. -