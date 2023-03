Della Vite chiude l’anno in crescendo: ottimo settimo posto nel gigante di Soldeu (Di sabato 18 marzo 2023) L’ultima gara Della stagione di Filippo Della Vite conferma la tendenza: il ventunenne di Ponteranica è in crescita, eccome. A Soldeu (Andorra) chiude il gigante con un ottimo settimo posto, con sette posizioni recuperate rispetto alla prima manche. Il gigantista azzurro termina a 35 centesimi dal podio, con 2?64 di ritardo da Odermatt, vincitore Della prova e dominatore Della stagione nella quale ha infranto lo storico record di punti di Hermman Maier, salendo nella generale a quota 2042. “Nonostante la neve un po’ segnata sono riuscito a sciare bene, come so fare. E’ cambiata anche la visibilità e qualche atleta mi è andato dietro, ho avuto anche un po’ di fortuna”, ha affermato Filippo. La ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023) L’ultima garastagione di Filippoconferma la tendenza: il ventunenne di Ponteranica è in crescita, eccome. A(Andorra)ilcon un, con sette posizioni recuperate rispetto alla prima manche. Il gigantista azzurro termina a 35 centesimi dal podio, con 2?64 di ritardo da Odermatt, vincitoreprova e dominatorestagione nella quale ha infranto lo storico record di punti di Hermman Maier, salendo nella generale a quota 2042. “Nonostante la neve un po’ segnata sono riuscito a sciare bene, come so fare. E’ cambiata anche la visibilità e qualche atleta mi è andato dietro, ho avuto anche un po’ di fortuna”, ha affermato Filippo. La ...

