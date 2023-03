De Jong e l'approdo al Manchester United | l'olandese interviene e fa chiarezza

A febbraio, proprio in occasione di quella che sarà la sfida di Europa League, potrebbe avere luogo il vertice decisivo in cui discutere del futuro di dee della possibilità di una ...Quello che sarebbe dovuto essere il confronto della svolta per accelerare l'dell'ex Psg a ... ma se Ten Hag può consolarsi rinnovando la caccia a Frenkie De, in casa Juventus non c'è ...A febbraio, proprio in occasione di quella che sarà la sfida di Europa League, potrebbe avere luogo il vertice decisivo in cui discutere del futuro di dee della possibilità di una ...

De Jong e l'approdo al Manchester United: l'olandese interviene e fa ... Calciomercato.com