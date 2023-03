De Agostini | «Inter-Juventus sfugge al pronostico! Partita tirata»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 marzo 2023) Luigi De, ex difensore della, ha parlato a proposito della sfida fra i bianconeri e l’in programma domani sera. Le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva SFIDA ? Deparla a proposito dell’imminente: «Sarà una. È difficile dire chi arriva meglio a questa, sono match che sfuggono ad ogni pronostico. È come la questione dei Derby: magari chi non è favorito riesce a spuntarla.ai quarti di Champions League? Un risultato importante. Avere tre squadre italiane ai quarti non è male. Si sta rivalutando il nostro calcio, non succedeva da un po’ di tempo questo. Un buon segnale questo, speriamo sia la volta buona. C’è questo dominio delle squadre ...