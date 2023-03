Dave Filoni chiarisce come è nata la serie tv The Mandalorian

(Di sabato 18 marzo 2023) Star Wars.è uno degli autori e dei responsabili dellatv Thedi Disney+. Nonostante ciò, non si sente affatto il “padre dell’opera”, per un motivo ben preciso. Dopotutto, diversi personaggi inseriti nello show sono il frutto della sua immaginazione… Il sito web TheWrap ha recentemente intervistato, per parlare della… »

Din Djarin e Grogu sono tornati in azione nella terza stagione di The Mandalorian , arrivata a inizio marzo su Disney+. Nel frattemposembrerebbe aver confermato le voci che giravano attorno a un grande crossover cinematografico che avrebbe unito le storie dei vari show. "Da un certo punto di vista potrebbe accadere. Le ...Star Wars: Luke Skywalker è davvero un cavaliere Jedi Jon Favreau erispondono Successivamente la Sackhoff ha parlato di come tenti sempre d'instillare le sue idee nella testa di..., il quale sostiene che, la mente creativa dietro alcune delle più grandi proprietà di Star Wars, tra cui la serie The Clone Wars e The Mandalorian , avrebbe diretto l'iconica scena con ...

The Mandalorian: Dave Filoni anticipa uno spettacolare crossover ... Movieplayer

Dave Filoni sembrerebbe aver confermato le dichiarazioni fatte da Kathleen Kennedy nel 2020 secondo cui gli eventi di The Mandalorian sarebbero culminati in un crossover sul grande schermo.Con la terza stagione di The Mandalorian ormai giunta su Disney+ e in attesa del quarto episodio, Dave Filoni, il produttore esecutivo e sceneggiatore ...