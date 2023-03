Darmian, in Inter-Juventus serve altra prova maiuscola: fondamentale (Di sabato 18 marzo 2023) Matteo Darmian è pronto a giocare un ruolo cruciale in Inter-Juventus. Vista l’assenza di Skriniar, al difensore ex Manchester United è richiesta l’ennesima prova maiuscola della stagione VERSATILITA’ – Una delle doti migliori di Matteo Darmian è certamente la versatilità. L’esperto giocatore ex Manchester United, in questa stagione, è stato impiegato da Inzaghi in diversi ruoli con estremo profitto. Anche in occasione della delicata sfida contro il Porto, viste le condizioni fisiche non ottimali di Skriniar, il difensore ha dovuto giocare in un ruolo tecnicamente non suo, quello di “braccetto destro” della difesa, contribuendo con una performance strepitosa ad assicurare il passaggio del turno agli uomini di Inzaghi. Contro la Juventus, visto il forfait di ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Matteoè pronto a giocare un ruolo cruciale in. Vista l’assenza di Skriniar, al difensore ex Manchester United è richiesta l’ennesimadella stagione VERSATILITA’ – Una delle doti migliori di Matteoè certamente la versatilità. L’esperto giocatore ex Manchester United, in questa stagione, è stato impiegato da Inzaghi in diversi ruoli con estremo profitto. Anche in occasione della delicata sfida contro il Porto, viste le condizioni fisiche non ottimali di Skriniar, il difensore ha dovuto giocare in un ruolo tecnicamente non suo, quello di “braccetto destro” della difesa, contribuendo con una performance strepitosa ad assicurare il passaggio del turno agli uomini di Inzaghi. Contro la, visto il forfait di ...

