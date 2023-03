Darmian | brividi dalla nazionale con l’Inter in emergenza

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 marzo 2023) La convocazione di Matteoda parte di Roberto Mancini è sicuramente un’ottima notizia per il giocatore, ma un po’ meno pere Simone Inzaghi. Bisognerà incrociare le dita, vista l’in difesa e gli impegni che arriveranno dopo la sosta.ED– La situazione in difesa pernon è delle migliori. Con la nuova defezione di Milan Skriniar (su cui ormai Simone Inzaghi non può praticamente più contare) e l’infortunio di Alessandro Bastoni, i giocatori sono contati. Con un Matteoche sta letteralmente facendo gli straordinari e non sta assolutamente facendo rimpiangere lo slovacco, come dimostra la sfida di martedì scorso con il Porto. Tanto che il numero 36 nerazzurro è stato anche convocato da Roberto Mancini per gli ...