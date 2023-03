Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip Lo sfogo su Instagram | “Se non posso giocare | allora non chiamatelo reality”

(Di sabato 18 marzo 2023) IlVip è all’ultimo giro di boa, in tutti i sensi. La casa più spiata d’Italia, in vista della finale, sta perdendo sempre più coinquilini. Il motivo? Effetto della nuova linea dura adottata dall’editore Pier Silvio Berlusconi (anticipata anche da noi di FqMagazine) che ha portato alle ultime espulsioni. A pochi giorni dall’espulsione di Edoardo Donnamaria per alcune uscite ritenute infelici e volgari nei confronti della “fidanzata” (il virgolettato è d’obbligo) Antonella Fiordelisi, nelle scorse ore è accaduto un episodio analogo.Dalè statodal gioco immediatamente, senza attendere la puntata del lunedì. L’ex concorrente della versione nip delsarebbe stato allontanato da Cinecittà a causa di alcuni atteggiamenti avuti verso Oriana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - aprile_assunta : RT @GFVIP_Official: Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime se… - Caterinax16 : RT @rbuffagni: Non doveva finire in questo modo...@daniele_dal_moro mi dispiace tantissimo??... #GFVIP #nikiters #fiorde #donnalisi #gintoni… -

Moro e Oriana Marzoli fingevano un flirt all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 La domanda se la sono posta in molti. E tantissimi scettici hanno sostenuto che il legame ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip',Moro squalificato Antonella Fiordelisi ripercorre la storia con Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi ripensa alle provocazioni messe in atto all'inizio del loro rapporto, quando non ...Dopo la squalificaGrande Fratello Vip ,Moro è tornato sui social in modalità "on fire" scagliandosi contro il reality show. Tuttavia, proprio in queste ore ha ricevuto la lettera che gli ha scritto Oriana Marzoli . Oriana manda ...

Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip si sfoga: Le regole devono essere uguali per tutti Fanpage.it

La reazione di Oriana alla squalifica di Daniele Dal Moro: ha scritto una lettera segreta ma il testo è stato spoilerato Chi ha pensato non vedendo la venezuelana… Leggi ...Daniele Dal Moro condivide la foto della lettera che Oriana gli ha scritto: per alcuni un po' freddo, per altri, questo è amore Si aspettavano forse una dedica un po’ diversa, i fan di Daniele dal ...