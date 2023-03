Daniele Dal Moro non ci sta alla squalifica e rompe il silenzio | la bordata a Signorini

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 marzo 2023) Dopo laal GF Vip,Dalè tornato sui social mandando un messaggio forte e chiaro sia ai fan ma ancheproduzione del GF Vip. A quanto pare il giovane ex tronista non ha gradito affatto il suo allontanamento dCasa e si è sfogato duramente in una Ig stories. La L'articolo proviene da KontroKultura.