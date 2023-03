‘Dammi i soldi o ti ammazzo’: picchia per mesi la madre 80enne, arrestato figlio violento (Di sabato 18 marzo 2023) Rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre. Per questo motivo un 59enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta della Procura della Repubblica di Roma ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato di Frascati a dare seguito al provvedimento. La denuncia dell’anziana madre per violenze fisiche e psicologiche È il novembre scorso, quando un’anziana donna di 80 anni sporge denuncia presso il commissariato di Frascati, perché il figlio la maltrattava con atti di violenza fisica e psicologica, ormai quotidianamente, chiedendole somme di denaro e minacciandola di morte nel caso lei si fosse rifiutata. La donna viveva nella paura di essere vittima di quelle aggressioni da parte del suo stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana. Per questo motivo un 59enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta della Procura della Repubblica di Roma ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato di Frascati a dare seguito al provvedimento. La denuncia dell’anzianaper violenze fisiche e psicologiche È il novembre scorso, quando un’anziana donna di 80 anni sporge denuncia presso il commissariato di Frascati, perché illa maltrattava con atti di violenza fisica e psicologica, ormai quotidianamente, chiedendole somme di denaro e minacciandola di morte nel caso lei si fosse rifiutata. La donna viveva nella paura di essere vittima di quelle aggressioni da parte del suo stesso ...

