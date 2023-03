Dalla Spagna: Dani Alves in carcere ha iniziato lo sciopero della fame (Di sabato 18 marzo 2023) Dani Alves avrebbe iniziato lo sciopero della fame nel carcere in cui si trova da due mesi accusato di stupro Dani Alves avrebbe iniziato lo sciopero della fame nel carcere in cui si trova da due mesi accusato di stupro di una giovane donna in un locale notturno di Barcellona. Il brasiliano, secondo molti quotidiani spagnoli sarebbe «completamente devastato e ci sono giorni in cui non mangia affatto». Il suo stato d’animo sarebbe dettato anche Dalla separazione con la sua storica moglie Joana Sanz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023)avrebbelonelin cui si trova da due mesi accusato di stuproavrebbelonelin cui si trova da due mesi accusato di stupro di una giovane donna in un locale notturno di Barcellona. Il brasiliano, secondo molti quotidiani spagnoli sarebbe «completamente devastato e ci sono giorni in cui non mangia affatto». Il suo stato d’animo sarebbe dettato ancheseparazione con la sua storica moglie Joana Sanz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

