Dal blog ai social network, passando per i media tradizionali. La potenza di un brand è frutto di tempo e tempismo (Di sabato 18 marzo 2023) Sempre più brand e aziende si affidano alla potenza dei social network per promuovere la propria immagine o una campagna nello specifico. Potremmo dire: la versione 2.0 delle pubblicità televisive che, comunque, rappresentano ancora la prima scelta per molte realtà. In qualsiasi caso, qualunque strategia venga messa in atto con fine promozionale, questa ha tra gli obiettivi – primari o secondari – un rafforzamento della cosiddetta brand identity. In questo articolo vedremo insieme vari esempi, tra cui quello di Biccy, progetto editoriale che, da quando è nato dieci anni fa, ha creato, sviluppato e fortificato il suo nome e la sua riconoscibilità. LEGGI ANCHE > «Lavorare 11-13 ore al giorno, 7 giorni su 7 significa necessariamente rinunciare a qualcosa» Dal marchio della mela a quello del cavallo: ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 marzo 2023) Sempre piùe aziende si affidano alladeiper promuovere la propria immagine o una campagna nello specifico. Potremmo dire: la versione 2.0 delle pubblicità televisive che, comunque, rappresentano ancora la prima scelta per molte realtà. In qualsiasi caso, qualunque strategia venga messa in atto con fine promozionale, questa ha tra gli obiettivi – primari o secondari – un rafforzamento della cosiddettaidentity. In questo articolo vedremo insieme vari esempi, tra cui quello di Biccy, progetto editoriale che, da quando è nato dieci anni fa, ha creato, sviluppato e fortificato il suo nome e la sua riconoscibilità. LEGGI ANCHE > «Lavorare 11-13 ore al giorno, 7 giorni su 7 significa necessariamente rinunciare a qualcosa» Dal marchio della mela a quello del cavallo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : Il successo di ITIA: dal doping al betting, un report sintetizza la sua azione - iicbim : ...leggi di più sul blog dell'#IICBIM Le opportunità offerte dal BIM e le figure professionali - mauro_vaiani : RT @omaronnis: Per celebrare convenientemente l'anniversario della proclamazione del Regno d'Italia (#17marzo 1861), ho scritto un pezzo pe… - ComparatoNicola : RT @davide_tommasin: @Avvenire_Nei ??Governo etiope???? denunciato di essere coinvolto in crimini di guerra e contro l'umanità in Tigray, nell… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: IL RE VENUTO DAL MARE - BLOOD BOUND, LEGAME DI SANGUE I miei romanzi sono in lettura libera e integrale nel mio Blog 'I… -