Dal 19 al 21 aprile negli UCI Cinemas arriva Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate arriva nelle multisala del Circuito la speciale edizione cinematografica dello spettacolare concerto Music Of The Spheres World Tour, filmato durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires. Dal 19 al 21 aprile nelle multisala del Circuito UCI torna la famosa band britannica con Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate, il film concerto che offrirà ai fan la possibilità di vivere ...

