Da 'zar' a criminale di guerra: la parabola discendente di Vladimir Putin (Di sabato 18 marzo 2023) Rimarca Eleonora Tafuro Ambrosetti, analista politica dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) ed esperta di Russia, Caucaso e Asia centrale, intervistata da Fanpage.it. "La ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) Rimarca Eleonora Tafuro Ambrosetti, analista politica dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) ed esperta di Russia, Caucaso e Asia centrale, intervistata da Fanpage.it. "La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaFerrato84 : RT @DeShindig: Il mandato di cattura contro Putin probabilmente non sarà mai eseguito ma politicamente è pieno di significato Un colpo pe… - gab02154298 : RT @DeShindig: Il mandato di cattura contro Putin probabilmente non sarà mai eseguito ma politicamente è pieno di significato Un colpo pe… - Stefanile29 : RT @DeShindig: Il mandato di cattura contro Putin probabilmente non sarà mai eseguito ma politicamente è pieno di significato Un colpo pe… - GiovanniAbbade : RT @DeShindig: Il mandato di cattura contro Putin probabilmente non sarà mai eseguito ma politicamente è pieno di significato Un colpo pe… - lc71488535 : RT @DeShindig: Il mandato di cattura contro Putin probabilmente non sarà mai eseguito ma politicamente è pieno di significato Un colpo pe… -