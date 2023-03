(Di sabato 18 marzo 2023) Mentre i titoli finanziari (ed energetici) crollano, l’industria tecnologica si prende la sua rivincita dopo un 2022 orribile. In testa campioni come Nvidia, Apple,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreafin8 : RT @biagiosimonetta: Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore bancario - Il Sole 24 ORE @sole24ore - biagiosimonetta : Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore bancario - Il Sole 24 ORE @sole24ore - ItaliaStartUp_ : Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore bancario - Il Sole 24 ORE - LuxSeeD3 : RT @sole24ore: Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore bancario - sole24ore : Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore bancario -

ha rifiutato di rispondere alle domande di Wired US sulla fuga di notizie, ma la portavoce ... come la nuova interfaccia di ricerca Bing lanciata da" potrebbero fornire a OpenAi un ...Solo quattro titoli sopra la parita' sul Dow Jones, a partire da(+0,45%), che ieri ha ... A' seduta, il Dow Jones perde 299,23 punti ( - 0,93%), lo S&P 500 cede 30,32 punti ( - 0,77%), ...... e a farne le spese sono i giganti del gaming come Steam per quanto riguarda il gaming da PC e Sony eper quello da console, che hanno visto la durata media delle sessioni contrarsi di uno ...

Da Microsoft a Meta, così Big Tech si salva dal crack del settore ... Il Sole 24 ORE

Sembrava essere iniziato all'insegna della ripresa, questo 2023, coi mercati che lasciavano intravedere segnali incoraggianti. Un'euforia che non è durata abbastanza, e che si è schiantata nelle ...Meta: Mark Zuckerberg ha confermato che la sua azienda sta ora investendo ingenti somme nell'IA piuttosto che nel metaverso.