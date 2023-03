Cutro | il Papa riceve i profughi | “Quel naufragio non doveva avvenire”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Il naufragio di Cutro non doveva avvenire, non si ripeta' #ANSA - DarioBallini : A mare si gioca Si gioca!! Ci sono bambini Che giocano a stare immobili con la faccia in acqua Senza respirare Perc… - Tg3web : Un nuovo appello per la pace di Papa Francesco, alla vigilia dei dieci anni dalla sua elezione. Regalata al Pontefi… - notizienet : Papa, naufragio Cutro non doveva avvenire, non si ripeta - 'I corridoi umanitari sono la risposta a situazione dram… - iscaramuzzi : Naufragio di Cutro, il Papa: 'Non doveva avvenire, servono vie legali, come i corridoi umanitari' -

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 MAR - Il Papa, nel discorso consegnato ai rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, fa riferimento alla tragedia di Cutro: "Quel naufragio - scrive il ...lo attesta purtroppo anche il recente naufragio di Cutro. Quel naufragio non doveva avvenire, e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta”. È il monito rivolto da Papa Francesco durante ...