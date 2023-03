Curling, l’Italia tramortisce la Turchia: Constantini e compagne debuttano coi fiocchi ai Mondiali (Di sabato 18 marzo 2023) l’Italia ha iniziato con una brillante vittoria il proprio cammino ai Mondiali 2023 di Curling femminile. La nostra Nazionale ha surclassato la Turchia con uno schiacciante 12-1 sul ghiaccio di Sandviken (Svezia), dove oggi si è aperta la rassegna iridata. Il quartetto tricolore ha confermato il pronostico della vigilia e ha regolato le anatoliche senza alcuna difficoltà, giganteggiando in lungo e in largo durante l’incontro e portando a casa un successo fondamentale per le ambizioni di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff). Le azzurre, che sono state quarte agli ultimi Europei, hanno messo subito in chiaro le cose nel primo end, rendendosi protagoniste di una costruzione di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)ha iniziato con una brillante vittoria il proprio cammino ai2023 difemminile. La nostra Nazionale ha surclassato lacon uno schiacciante 12-1 sul ghiaccio di Sandviken (Svezia), dove oggi si è aperta la rassegna iridata. Il quartetto tricolore ha confermato il pronostico della vigilia e ha regolato le anatoliche senza alcuna difficoltà, giganteggiando in lungo e in largo durante l’incontro e portando a casa un successo fondamentale per le ambizioni di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff). Le azzurre, che sono state quarte agli ultimi Europei, hanno messo subito in chiaro le cose nel primo end, rendendosi protagoniste di una costruzione di ...

