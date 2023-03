Cuadrado non rinnova: l’alternativa è un campione del mondo (Di sabato 18 marzo 2023) Juan Cuadrado al termine di questa stagione dirà con tutta probabilità addio alla Juve e potrebbe essere rimpiazzato da un grande nome. Nonostante non sia più di primo pelo è evidente come Juan Cuadrado sia ancora oggi uno dei migliori esterni del nostro campionato, con la sua potenza fisica che non è quella di un tempo, ma la sua intelligenza tattica riesce a salvarlo. Il colombiano però è prossimo ai saluti, con il rinnovo del contratto che era già in bilico lo scorso anno, ma ora è praticamente impossibile arrivare a un nuovo accordo, con la Juve che inizia a guardarsi attorno. LaPresseUno dei primi nomi nella lista della Juventus per poter sostituire il sudamericano è quello del campione del mondo in carica Gonzalo Montiel, con il laterale destro che è stato un elemento prezioso per la sua Argentina. Sulla corsia ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023) Juanal termine di questa stagione dirà con tutta probabilità addio alla Juve e potrebbe essere rimpiazzato da un grande nome. Nonostante non sia più di primo pelo è evidente come Juansia ancora oggi uno dei migliori esterni del nostro campionato, con la sua potenza fisica che non è quella di un tempo, ma la sua intelligenza tattica riesce a salvarlo. Il colombiano però è prossimo ai saluti, con il rinnovo del contratto che era già in bilico lo scorso anno, ma ora è praticamente impossibile arrivare a un nuovo accordo, con la Juve che inizia a guardarsi attorno. LaPresseUno dei primi nomi nella lista della Juventus per poter sostituire il sudamericano è quello deldelin carica Gonzalo Montiel, con il laterale destro che è stato un elemento prezioso per la sua Argentina. Sulla corsia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... plufius : RT @Kekko80493273: Non x'è niente da fare. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. #Cuadrado #FriburgoJuve In #Italia te lo davano, in Europ… - LukDer1995 : RT @Kekko80493273: Non x'è niente da fare. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. #Cuadrado #FriburgoJuve In #Italia te lo davano, in Europ… - RickCiolini : @willy_signori Terzo goal di Morata annullato per un fuorigioco inesistente, ricordiamolo, con le reti in trasferta… - Maximomog : RT @D10sAndrea: Se nasci #Cuadrado non puoi morire tondo. - Alby030303 : RT @D10sAndrea: Se nasci #Cuadrado non puoi morire tondo. -