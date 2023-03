Crystal Palace | rebus panchina | ecco il principale candidato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClockEndItalia : ??'?????????????????? | ?????????????? ?? ?????????????? ???????????? ?? L'Avversario ??? Casa Arsenal ?? Il Duello Chiave ????? I Probabili XI… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Crystal Palace, Roy Hodgson possibile sostituto di Vieira - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Crystal Palace, Roy Hodgson possibile sostituto di Vieira - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Crystal Palace, Roy Hodgson possibile sostituto di Vieira - apetrazzuolo : MERCATO - Crystal Palace, Roy Hodgson possibile sostituto di Vieira -

Commenta per primo Dopo l'esonero di Patrick Vieira , ilè in cerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Fichajes , il principale candidato per la panchina inglese è Marcelo Bielsa ....30 Bournemouth - Liverpool 1 - 0 16:00 Everton - Brentford 1 - 0 16:00 Leeds United - Brighton 2 - 2 16:00 Leicester - Chelsea 1 - 3 16:00 Tottenham - Nott'm Forest 3 - 1 18:30- Man. ......30 Bournemouth - Liverpool 1 - 0 16:00 Everton - Brentford 1 - 0 16:00 Leeds United - Brighton 2 - 2 16:00 Leicester - Chelsea 1 - 3 16:00 Tottenham - Nott'm Forest 3 - 1 18:30- Man. ...

L’Arsenal giocherà domenica 19 marzo alle ore 15:00 in casa contro il Crystal Palace, dodicesimo in classifica con quasi quaranta punti in meno. Gli Eagles hanno appena perso contro il City in ...Dall’altra, c’è il Crystal Palace in una precaria situazione in classifica e soprattutto in una precaria condizione di forma fisica e psicologica. Sebbene la situazione in classifica trasmetta ...